На відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів боєприпасів, виділили 100 мільйонів

Кошти виділені з резервного фонду.

Кабінет міністрів України виділив 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"100 млн ми виділяємо з резервного фонду на область, і область вже буде визначатися з точки зору підтримки. Відразу доручення Мінфіну - дуже швидко скоординуватися з областю, щоб там не було бюрократичної тяганини", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисячі осіб. Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключені м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.