МВФ прогнозує зниження держборгу України

За підсумками цього року Фонд прогнозує рівень держборгу України на рівні 70,5% ВВП.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного боргу України до 68,8% ВВП до кінця 2019 року.

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Про це йдеться в доповіді організації "Fiscal Monitor" за жовтень.

У документі зазначено, що МВФ прогнозує рівень держборгу України за підсумками цього року на рівні 70,5% ВВП.

Варто зазначити, що організація дає загалом оптимістичний прогноз щодо зниження рівня держборгу України на середньострокову перспективу: у 2020 році він становитиме 64,4% ВВП, у 2021 році – 60,4%, в 2022 році – 56,4%, у 2023 році – 53%.

В звіті також приведений прогноз МВФ щодо дефіциту консолідованого бюджету України. Так, за підсумками 2018 року дефіцит складе 2,5% ВВП, а в 2019 році – 2,6% ВВП. За прогнозом організації, в 2020 році дефіцит держбюджету становитиме 2,3% ВВП, в 2021 – 2,2%, у 2022 – 2,1%, в 2023 – 2%.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України поточного року до 3,5 до 3,2% порівняно з квітневим прогнозом.