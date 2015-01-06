Російський рубль обвалився вже до 64 за долар і 76 за євро
15:35, 06 січня 2015Фінанси
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Американська та європейська валюти дорожчали у вівторок уже до 64,2 і 76 рублів відповідно.
REUTERS
Курси долара і євро проти рубля у вівторок удень посилили зростання на тлі здешевлення нафти.
Про це повідомляє ТАСС.
На 14.14 мск долар зростав на 2,7 рубля до 63,4 рубля, євро - на 2,3 рубля до 75 рублів. Американська та європейська валюти дорожчали у вівторок уже до 64,2 і 76 рублів відповідно.
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