Стало відомо, де IKEA може відкрити другий магазин в Україні

Засновник «Мандарин Плаза Груп» заявив, що шведська торгова мережа може відкрити другий магазин у новому торгово-розважальному центрі «Лісовий» у Києві.

Найбільший у світі продавець меблів і товарів для дому - шведська група компаній IKEA може відкрити другий магазин в Україні площею 30 тис. кв. м. у новому торговельно-розважальному центрі «Лісовий» на Броварському проспекті на початку 2020 року.

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Про це повідомив засновник «Мандарин Плаза Груп» Вагіф Алієв на прес-конференції.

«Я дуже радий, що вдалося домовитися з компанією IKEA про заходження на український ринок. Те, що дехто говорить, що зайде не та IKEA, оскільки магазин буде всього 6 тис. кв. м., - це все маячня. Після того, як IKEA почне працювати в Ocean Mall, вони відкриють кілька магазинів по 30 тис. кв. м. у Києві, а потім і в інших містах України. Після Ocean Mall ми відкриємо ТРЦ «Лісовий». IKEA туди заходитиме однозначно», - сказав він.

Алієв зазначив, що в майбутньому IKEA будуть цікаві й інші ТРЦ.

Як повідомляв УНІАН, у липні IKEA початку набір співробітників для свого першого магазину в Україні.

Планується, що шведська торгова мережа з продажу меблів IKEA в 2019 році відкриє перший магазин у новому для себе міському форматі в Україні, поряд із Францією, Великобританією, Данією, США та Китаєм.

Відкриття першого торгового центру IKEA в Києві планувалося ще восени 2006 року, однак тоді цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок. На початку вересня 2007 року гендиректор підрозділу IKEA в Росії та СНД Пер Кауфман повідомив, що компанія отримує першу земельну ділянку під Одесою, але в червні 2010 року компанія оголосила про припинення пошуку земельних ділянок і будівництва в Одеській області.

Довідка УНІАН. IKEA – одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для будинку, яка була створена у Швеції в 1943 році. В цілому підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.