Інфляція в Україні за рік досягла майже 25%

Інфляція в Україні у грудні 2014 року, без урахування окупованого Криму і міста Севастополь, порівняно з листопадом 2014 року прискорилася до 3% з 1,9%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному виразі (проти грудня 2013 р.) інфляція прискорилася до 24,9% з 21,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, за січень-грудень, порівняно з аналогічним періодом попереднього року ціни зросли на 12,1%.

За інформацією Держстату, у грудні порівняно з листопадом найбільше подорожчали овочі - на 14,4%, яйця - на 7,3%, соняшникова олія - на 7,1%, хліб і хлібопродукти - на 6,8%, риба та продукти з риби - на 5%.

У річному виразі, до грудня 2013 року, найбільше зросли тарифи за послуги каналізації - на 69,5%, ціни на природний газ - на 62,8%, на пальне і мастила - на 60,7%, фрукти - на 55,9%, на водопостачання - на 47,4%, гарячу воду та опалення - на 46,9%, на фармацевтичну продукцію - на 44,9%.

Зниження цін у грудні до листопада зафіксовано тільки на цукор - на 2,6%.

Зниження цін у річному вираженні зафіксоване тільки на овочі - на 10,6%.

Читайте такожГолова НБУ допускає інфляцію на рівні 17-18% в 2015 роціЯк повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, порівняно з жовтнем 2014 року становила 1,9%, з початку 2014 року - 21,2%, проти листопада 2013 - 21,8%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева на прес-конференції за підсумками 2014 року повідомила, що НБУ прогнозує інфляцію у 2015 році на рівні 17-18% через підвищення адміністративно регульованих тарифів в рамках врегулювання бюджетного дефіциту і дисбалансів НАК «Нафтогаз України».

Держбюджет України на 2015 рік засновано на прогнозах падіння ВВП країни на 4,3% за річної інфляції 13%.