В Україні можуть збільшити суму гарантованого відшкодування за вкладами

Фонд гарантування сподівається на підвищення гарантованого відшкодування за вкладами до більш ніж 500 тисяч гривень наступного року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сподівається на підвищення максимальної суми гарантованого відшкодування за вкладами в Україні до суми понад 500 тисяч гривень вже наступного року.

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"Я дуже сподіваюся, що наступного року ми переступимо цифру в 500 тисяч гривень", - сказав журналістам директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін в ході брифінгу.

За його словами, нижча сума гарантованого відшкодування, ніж в Україні, серед європейських країн лише в Молдові та Косово.

Ключовим визначальним фактором для підвищення гарантованого відшкодування Ворушилін традиційно назвав повернення виведених з банків активів.

"Раніше системної допомоги з боку правоохоронних органів у нас немає - є лише окремі успішні кейси", - сказав він.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 році і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тисяч гривень.