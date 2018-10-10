В Україні можуть збільшити суму гарантованого відшкодування за вкладами
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сподівається на підвищення максимальної суми гарантованого відшкодування за вкладами в Україні до суми понад 500 тисяч гривень вже наступного року.
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"Я дуже сподіваюся, що наступного року ми переступимо цифру в 500 тисяч гривень", - сказав журналістам директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін в ході брифінгу.
За його словами, нижча сума гарантованого відшкодування, ніж в Україні, серед європейських країн лише в Молдові та Косово.
Ключовим визначальним фактором для підвищення гарантованого відшкодування Ворушилін традиційно назвав повернення виведених з банків активів.
"Раніше системної допомоги з боку правоохоронних органів у нас немає - є лише окремі успішні кейси", - сказав він.
Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 році і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тисяч гривень.