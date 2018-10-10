НБУ не планує масштабної чистки серед небанківських фінкомпаній

Небанківські фінустанови матимуть перехідний період, щоб увійти в нормальне регулювання.

Національний банк України після прийняття закону про ліквідацію Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг та отримання повноважень щодо регулювання цього сектора не планує проводити масштабної чистки серед небанківських фінансових компаній.

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"Ні, ми не плануємо і взагалі не передбачаємо такого", - сказала журналістам перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході брифінгу.

За її словами, у небанківських фінустанов буде рік перехідного періоду, протягом якого регулятор спільно з ринком буде працювати над розробкою "дорожньої карти", щоб увійти в нормальне регулювання.

"Потім ми визначимося з перехідним періодом безпосередньо для установ – як вони будуть досягати значень нормативів", - додала Рожкова.

При цьому вона зазначила, що регуляція для компаній, які не несуть ризику кредитора (ломбарди, лізингові, факторингові та інші компанії, що залучають кошти), буде спрощуватися, і основним для них буде закон про захист прав споживачів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в липні 2016 року схвалила в першому читанні законопроект про консолідацію нагляду у небанківському фінсекторі, що передбачає скасування Нацкомфінпослуг та передачу її функцій Нацбанку і Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (№2413а). Друге читання документу в парламенті за два роки так і не відбулося.

Законопроект передбачає, що нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових та факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейдуть до НБУ, тоді як НКЦПФР займеться регулюванням недержавних пенсійних фондів і фондів фінансування будівництва, а також фондів операцій з нерухомістю.