Правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом 350 мільйонів гривень

Під час обшуків вилучено 994 тисячі гривень, банківські картки, тютюнові вироби на суму понад 1 мільйон гривень, 22 печатки суб'єктів господарської діяльності.

Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 350 мільйонів гривень.

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Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У вівторок, 9 жовтня, правоохоронними органами в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 (незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей), ч. 2 ст. 205 (створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, конвертаційний центр з обігом понад 350 мільйонів гривень було ліквідовано.

Правоохоронці встановили, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила понад 60 фіктивних суб'єктів господарювання. Діяльність фіктивних суб'єктів господарювання була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

"В ході санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі 994 тисячі гривень, банківські картки, тютюнові вироби на суму понад 1 мільйон гривень, 22 печатки суб'єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку. Накладено арешт на 138 банківських рахунків фіктивних суб'єктів господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.