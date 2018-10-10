У четвер в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро

Офіційний курс НБУ на 11 жовтня: 100 USD – 2800,2897 гривні; 100 EUR – 3220,3332 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2800,2897 (10 жовтня – 2808,1440)

100 EUR – 3220,3332 (10 жовтня – 3211,1127)

Читайте також"Самє годину бігти за доларом": експерт назвавши найбільш небезпечні місяці для гривні

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,01/28,03 гривні/долар.

Поточні котирування на 2 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,26/32,29 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,9993 гривні/долар.