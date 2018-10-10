З початку року хакери вкрали криптовалюти майже на мільярд доларів

У минулому році ця сума становила $266 млн, тобто зростання склало 250%.

З початку року в загальній складності $927 млн вкрали хакери з криптовалютних бірж і торгових платформ.

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Про це повідомила компанія CipherTrace, передає kommersant. Для порівняння: в минулому році ця сума становила $266 млн, тобто зростання склало 250%. Також, за даними компанії, з початку року понад 230 тис. біткойнів (близько $1,5 млрд) були використані для оплати різних нелегальних послуг.

«Регулятори все ще знаходяться на кілька років позаду (злочинців. - ред.), тому що є лише кілька країн, в яких реально діють суворі закони у боротьбі з відмиванням грошей за допомогою криптовалют», - зазначає генеральний директор CipherTrace Дейв Джеванс. За його словами, за фактом, швидше за все, було скоєно на 50% більше нелегальних трансакцій в криптовалюті, ніж було виявлено при підготовці доповіді.