Загальний фонд держбюджету недоотримав вже близько 94 мільярдів гривень

План не виконано на 11,1%.

Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету з початку 2018 року зростає і за підсумками трьох кварталів 2018 року становить 93,6 мільярда гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

"За даними оперативної інформації Державної казначейської служби, надходження загального фонду державного бюджету менші плану на звітний період на 93,6 млрд грн, або 11,1%", - зазначив Пацкан.

При цьому план доходів загального фонду у січні-вересні цього року не виконано на 17,2 млрд грн, або 2,8%.

Читайте такожМВФ прогнозує зниження держборгу України

Надходження від запозичень за цей період становили 135,6 млрд грн, що менше плану звітного періоду на 66,5 млрд грн, або 32,9%. Ці надходження отримані насамперед від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Водночас, при запланованому ще на перший квартал цього року залученні коштів із зовнішніх джерел у сумі 56 млрд грн, тільки в серпні від розміщення короткострокових облігацій зовнішньої державної позики отримано 19,4 млрд грн, або лише 21,5% плану звітного періоду.

"Крім того, провалено виконання плану надходжень від приватизації державного майна. При плані 10,7 млрд грн отримано лише 77,3 млн грн, або 0,7% плану", - підкреслив Пацкан.

Водночас, більше плану на 0,7 млрд надійшло коштів від повернення кредитів, які надавалися з державного бюджету.

Як повідомлялося, план надходжень загального фонду державного бюджету в першому кварталі 2018 року був недовиконаний на 66 млрд грн, план першого півріччя - на 74 млрд грн.