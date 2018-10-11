Нацбанк пояснив, чому ціни у вересні рвонули вгору

Зростання цін на пальне прискорилось до 22,7% у річному вираженні на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту й ослаблення курсу гривні.

Фактичний показник інфляції в Україні у вересні на рівні 8,9% у річному вираженні виявився вищим за прогноз Національного банку України, опублікований у липневому інфляційному звіті (8,3%) за рахунок базового компонента і цін на пальне.

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Як йдеться в коментарі на сайті НБУ, базова інфляція у вересні залишилася на рівні попереднього місяця (8,7% рік до року), при цьому зростання цін на пальне прискорилося до 22,7% у річному вираженні на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту й ослаблення курсу гривні.

У НБУ зазначили, що інфляційний тиск залишається високим за рахунок стійкого внутрішнього попиту, швидкого зростання заробітних плат і різкого подорожчання нафти на світових ринках.

Також повідомляється, що новий прогноз інфляції буде оголошено 25 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2018 року в річному вираженні - порівняно з вереснем 2017 року - становила 8,9%, уповільнившись із 9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 9% і 10%, відповідно.