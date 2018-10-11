Кількість депозитів у банках зростає: свіжі цифри

Обсяг депозитів в українських банках у вересні зріс на 1,5% в гривні, на 1,2% у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень 2018 року зріс на 1,5% – до 501,930 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 1,2%, до 14,051 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 2,3% вищий за показник на початок року, валютних – також на 2,3%.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 1,1% у вересні та на 7,7% з початку року - до 613,113 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами (у доларовому еквіваленті) зросли на 0,8% у вересні та на 8% з початку року - до 17,157 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 2,7%, до 13,676 млрд дол.