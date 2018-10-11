"Прямий шлях до банкрутства": журналіст пояснив, чим загрожує Росії відмова від долара

На думку журналіста, у разі відмови від цієї валюти Росію чекає розорення і банкрутство.

Журналіст Іван Яковина пояснив, чим загрожує Росії відмова від долара. На його думку, у разі відмови від цієї валюти Росію чекає розорення і банкрутство.

Таку думку Яковина висловив журналу "Новое время".

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"Нові американські санкції проти Росії, якщо все буде добре, почнуть працювати вже взимку. Одним з головних ударів по Кремлю має стати повна заборона російським держбанкам на використання долара. Так ось: президент і уряд Росії почали посилену підготовку до життя після долара. А життя це простим не буде. Справа в тому, що долар — це головна валюта світової торгівлі. Всі розрахунки за поставлені товари і послуги в світі йдуть саме в доларах, і ніхто відмовлятися від них добровільно не збирається. Логіка тут проста: немає доларів — немає і торгівлі, давай, до побачення. Відповідно, російські компанії і банки будуть змушені втрачати величезні гроші, пропонуючи свої товари і послуги дешевше світових цін, а купуючи всяке барахло — дорожче. А це прямий шлях до банкрутства і розорення", - пише журналіст.

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Як повідомляв УНІАН, уряд РФ готує свій проект про дедоларизації російської економіки - відмови від долара.