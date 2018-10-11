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Чисті резерви НБУ продовжують скорочуватися

11:40, 11 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів нижчий за показник на початок року на 6,3%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2018 року становили 16,638 млрд дол., що на 11,5% нижче за показник на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #Нацбанк#резервы НБУ