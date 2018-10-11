Світовий банк розпочав консультації країн через погіршення світової торгівлі

Голова організації Джим Йонг Кім пов'язав це з торговими обмеженнями.

Світовий банк (СБ) працює з Китаєм та іншими країнами-акціонерами з питання підготовки до погіршення умов світової торгівлі.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву глави Світового банку Джим Йонг Кім на прес-конференції в рамках Осінньої зустрічі МВФ і Світового банку в Індонезії.

"Ми маємо подумати про те, що вони [Китай] повинні робити зараз, щоб підготуватися до погіршення умов торговельних відносин. Ми дуже занепокоєні і працюємо з усіма нашими країнами, щоб підготувати їх до можливих погіршень", - сказав глава СБ.

Він зазначив, що ситуація в світовій торгівлі знаходиться на порядку денному у всіх країн і міжнародних організацій. За словами Джима Йонг Кіма, якщо всі країни, залучені сьогодні в торгівлю, зіткнуться з торговими обмеженнями, темпи світового економічного зростання безумовно почнуть знижуватися.

Раніше глава Всесвітньої торгової організації (СОТ) Роберту Азеведу попередив про можливу ескалацію напруженості у світовій торгівлі та її негативний вплив на світову економіку. Організація знизила прогноз зростання світової торгівлі у 2018 році до 3,9% з 4,4%, прогнозоване зниження темпів пов'язано, зокрема, із впливом санкцій та обмежень у торгівлі.