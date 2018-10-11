Долар впав нижче за 28 гривень

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол.

У четвер, 11 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 4 копійки вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,33/32,35 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9889 грн/дол.