Південна Корея готова ослабити контроль за ринком криптовалют

Остаточне рішення щодо ринку криптовалют уряд Південної Кореї прийме вже наприкінці жовтня.

Південнокорейський уряд у листопаді 2018 року проведе засідання, на якому розгляне питання про дозвіл на проведення проектів з первинного розміщення токенів (ICO) на території країни.

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Про це повідомляє Росбалт.

Зазначається, що за даними порталу CoinDesk, під час щорічного аудиту урядових дій Національною асамблеєю Південної Кореї голова офісу з координації державної політики країни Хонг Нам Кі заявив, що місцеві регулятори розглядають варіант легалізації ICO.

"Ми збираємося сформувати позицію уряду за результатами дослідження наприкінці жовтня", - зазначив Хонг Нам Кі.

Він зазначив, що південнокорейська Комісія з фінансових послуг (FSC) проводить дослідження ринку ICO з вересня 2018 року. Сам чиновник підкреслив, що проекти з первинного розміщення токенів необхідно дозволити, щоб сприяти розвитку блокчейна в країні.

У вересні 2017 року FSC заборонила проведення ICO-проектів на території Південної Кореї. Це відбулося незабаром після того, як аналогічне рішення винесли фінансові регулятори з Китаю. У травні нинішнього року депутати південнокорейського Національного зборів почали вимагати зняття заборони.