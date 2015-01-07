Німеччина сьогодні може виділити Україні кредит у 500 мільйонів євро - ЗМІ

У середу, 7 січня, у Берліні очікується підписання німецько-української угоди про надання Україні кредиту обсягом 500 мільйонів євро. За даними джерел DW, церемонія підписання відбудеться у міністерстві економіки ФРН. З німецького боку документ підпише статс-секретар Маттіас Махніґ, а з українського - міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичюс.

Він, а також очільниця міністерства фінансів України Наталія Яресько прибувають сьогодні до Берліна у складі делегації на чолі з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. У другій половині дня відбудеться його зустріч з федеральним президентом Йоахімом Ґауком, а 8 січня - перемовини з канцлеркою Анґелою Меркель.

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Як повідомлялося, Меркель ще 23 серпня 2014 року висловила під час зустрічі з українським президентом Порошенком готовність виділити 500 мільйонів євро на відбудову постраждалого від бойових дій Донбасу. "Це початок "плану Меркель" з відбудови Донбасу", - заявив тоді Порошенко.