Українські банки з початку року закрили більше 700 відділень

Найбільшу кількість відділень закрили "Ощадбанк" та "ПриватБанк".

Українські банки за січень-вересень 2018 року скоротили кількість діючих структурних підрозділів на 729 – до 8,760 тисячі станом на 1 жовтня 2018 року.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, у тому числі в першому кварталі банки закрили 49 підрозділів, у другому – 312, в третьому – 368.

Найбільша кількість відділень закрили банки державної форми власності - "Ощадбанк" (461) та "ПриватБанк" (205).

Як повідомляв УНІАН, українські банки в 2017 році скоротили кількість діючих відділень на 827 – до 9,489 тисячі станом на 1 січня 2018 року.