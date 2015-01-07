Курс євро обвалився до найнижчого рівня з 2006 року

Європейський центробанк (ЄЦБ) 7 січня зафіксував курс європейської валюти на рівні 1,1831 долара США. Днем раніше євро коштував 1,1914 долара, повідомляє DW.

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"Ринок відчуває невпевненість", - заявила в зв'язку з цим експерт Commerzbank з валютних питань Естер Райхельт (Esther Reichelt) в інтерв'ю агентству dpa. Згідно з даними Європейського статистичного відомства Євростат, споживчі ціни в єврозоні з грудня знизилися вперше з 2009 року, що викликало побоювання з приводу можливої дефляції.

Агентство dpa зазначає, що зниження споживчих цін змушує ЄЦБ все більше замислюватися про те, щоб стимулювати ціни з допомогою ще більш ліберальної грошової політики. Тому багато експертів очікують, що 22 січня ЄЦБ оголосить про масштабну скупку облігацій держпозик країн єврозони. В той же час є багато ознак того, що США мають намір консолідувати свою грошову політику через сприятливий розвиток ситуації на ринку праці.