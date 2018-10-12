Що буде з курсом долара в Україні: прогноз експерта до кінця жовтня

З 8 по 11 жовтня курс гривні на різних сегментах ринку зміцнився в середньому на 10 копійок.

В Україні курс долара до кінця жовтня буде у вузькому діапазоні. Мінімальна позначка – 28 грн/$, максимальна – 28,5 грн/$.

Про це заявив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, передає "Обозреватель".

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"Через відсутність глобальних драйверів для руху нашої національної валюти ми до кінця поточного місяця будемо залишатися на поточних значеннях вузького діапазону у 28.00 - 28.50 грн/$. Очікувати зниження курсу нижче 28 грн не варто", - зазначає експерт.

До речі, з 8 по 11 жовтня курс гривні на різних сегментах ринку зміцнився в середньому на 10 копійок. Незважаючи на традиційну осінню девальвацію, початок поточного місяця виявився сприятливим для національної валюти періодом.

"Поточну динаміку не варто сприймати як глобальне поліпшення стану ринку і гривні, а швидше невеликим перепочинком перед подальшим зниженням",- упевнений Пархоменко.

Нагадаємо, у четвер, 11 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол.