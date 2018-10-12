"ПриватБанк" призупинить операції з платіжними картками

Банк переходить на нову версію систем управління базами даних.

Найбільший банк України ПриватБанк" призупинить всі операції з платіжними картками з опівночі до 4 ранку неділі 14 жовтня в рамках процесу міграції на нову версію систем управління базами даних.

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Як повідомили в прес-службі банку, технологічні роботи будуть проведені в нічний час, коли навантаження мінімальне і більшість клієнтів не проводять активних операцій.

Також аналогічний "тайм-аут" візьмуть банкомати, термінали самообслуговування і торгові термінали банку.

Зазначається, що подальша стабілізація роботи систем може тривати до 8 години ранку неділі 14 жовтня.

Банк приніс вибачення за можливі незручності, пояснюючи, що ця робота необхідна для прискорення обробки зростаючої кількості безготівкових платежів клієнтів.

Крім того, оновлення дозволить банку покращити роботу процесингу і створити платформу для подальшого розвитку карткових сервісів, нових послуг і продуктів.

У банку рекомендували клієнтам на період призупинення операцій "запастися готівкою в нічний клуб і перенести активні шопінг-сесії в інтернет-магазинах на ранковий час".

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.