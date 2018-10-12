Британія та ЄС "майже домовилися" щодо умов Brexit - FT

Однак досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до кінця березня 2019 року остаточно домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поінформувала свій кабінет про те, що домовленість з Євросоюзом щодо угоди про Brexit майже досягнута.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Financial Times.

Видання процитувало чиновника, який заявив, що Мей раніше не скликала кабінет для того, щоб повідомити про розвиток подій, тому, на його думку, "є відчуття, що угода практично готова".

Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський союз до кінця березня 2019 року. Однак досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до цієї дати домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.

У липні британський уряд представив проект угоди про вихід із ЄС, згідно з яким країна продовжить дотримуватися європейських стандартів у низці економічних сфер й отримає право на необмежену торгівлю сільськогосподарськими товарами на Європейському єдиному ринку. Євроскептики розкритикували його як занадто "м’який" і невигідний.

Британська преса раніше повідомляла про те, що позиції Терези Мей в кабінеті міністрів похитнулися після невдалих переговорів з Євросоюзом. Прем’єр, однак, наполягає, що про провал говорити ще рано, і заявляє про готовність до виходу Британії з ЄС без будь-якої угоди (так званого "жорсткого "Брекзиту"). Проти таких заходів виступають лейбористи й інші опозиційні сили.