Долар в Україні продовжує дешевшати

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,92/27,94 грн/дол.

У п'ятницю, 12 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,92/27,94 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 4 копійки вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,35/32,37 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9241 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,96/27,98 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,33/32,35 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.