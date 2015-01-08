Китай хоче інвестувати $250 млрд в країни Латинської Америки

Китай має намір найближчим десятиліттям інвестувати в країни Латинської Америки близько $250 млрд.

Як передає ТАСС, про це в четвер на церемонії відкриття першої зустрічі міністерського рівня в рамках форуму Китаю й Спільноти латиноамериканських і карибських держав (СЕЛАК) заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

За словами глави держави, економіка Китаю в майбутньому періоді збереже високі й середні темпи зростаня і надасть більше можливостей усьому світу, включаючи країни Латинської Америки і Карибського басейну". Він зазначив, що Пекін вітає активну участь різних компаній в проектах співпраці з країнами-учасницями СЕЛАК.

Читайте такожКитай став першою економікою в світі - МВФСі Цзіньпін також намітив мету щодо збільшення товарообігу між Китаєм і країнами Латинської Америки й Карибського басейну до $500 млрд до 2025 року.

Спільноту латиноамериканських і карибських держав було засновано 2011 року в столиці Венесуели - Каракасі. До спільноти входять 33 країни, зокрема держави Південної Америки, Карибського басейну і Мексика.