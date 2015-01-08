Дешева нафта призвела до дефляції в єврозоні

Інфляція в єврозоні знаходиться на негативних показниках, випливає з опублікованих даних Євростату. Порівняно з січнем минулого року ціни впали на 0,2%, повідомляє Російська служба ВВС.

Дефляція, швидше за все, призведе до подальших заходів стимулювання економіки з боку Європейського центробанку.

Негативні показники були викликані в основному зниженням цін на енергоносії через падіння вартості нафти.

У грудні вони були на 6,3% нижчі, ніж рік тому.

Читайте такожУ Єврокомісії виключають вихід Греції з єврозониЯкщо не враховувати ціни на енергоносії, то у грудні інфляція в єврозоні становила 0,6%, таким же був цей показник у листопаді.

Ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби за рік майже не змінилися: у листопаді зростання становило всього 0,5%.

Вартість послуг, порівняно з листопадом 2013 року, зросла приблизно на 1,2%.

Дефляція спостерігається в країнах єврозони вперше після фінансової кризи 2009 року.