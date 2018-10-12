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Нацбанк забрав ліцензію у мережі обмінників

15:40, 12 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання генеральної ліцензії на проведення валютних операцій (діяльність з обміну валют) у фінансової компанії «Ікс».

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Як повідомляється на сайті регулятора, рішення прийнято у зв'язку з визнанням структури власності цієї компанії непрозорою.

Нацбанк зазначив, що з 2017 року звертав увагу компанії на невідповідність структури власності вимогам щодо її прозорості, однак у відповідь компанія «розмила» структуру власності таким чином, щоб жоден з учасників не мав істотної участі.

Крім того, як повідомив регулятор, компанія допустила значну кількість порушень в організації захисту приміщень для обміну валют та порядку проведення валютно-обмінних операцій.

«Національний банк України звертає увагу учасників ринку валютно-обмінних операцій на необхідність сумлінного виконання вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, під час здійснення діяльності з обміну валют», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 2017 рік провів 1018 перевірок небанківських пунктів обміну валют, за результатами яких виявив 115 нелегальних обмінників.

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Теги: #Нацбанк#обмінник#курс гривні#валютна ліцензія