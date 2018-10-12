S&P погіршило прогноз зростання економіки єврозони

В агентстві зазначають, що глобальні торгові розбіжності стрімко посилюються, та існує ймовірність їх подальшої ескалації.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) переглянуло у бік пониження прогноз зростання економіки єврозони на поточний рік.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Згідно з оновленими оцінками, ВВП єврозони збільшиться в 2018 році на 2%, тоді як у червні очікувалося зростання показника на 2,1%". - йдеться в повідомленні.

Прогноз на майбутній рік залишився незмінними - очікується розширення економіки єврозони на 1,7%.

Як зазначає S&P, глобальні торгові розбіжності стрімко посилюються, і існує ймовірність їх подальшої ескалації. При цьому аналітики агентства вважають, що Європейський Центробанк почне поступово підвищувати процентні ставки з III кварталу майбутнього року.

Нагадаємо також, що економіка 19 країн єврозони за підсумками II кварталу 2018 року додала 0,4% щодо попередніх трьох місяців. Зростання ВВП в річному вираженні склав у квітні - червні 2,1%. При цьому у 28 державах Євросоюзу економічне зростання в II кварталі досяг 0,4% в поквартальному обчисленні і 2,1% в річному зіставленні.