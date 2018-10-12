Україна є найбіднішою країною Європи – звіт МВФ

За розміром офіційної середньої зарплати Україна також посідає останнє місце в Європі.

Україна є найбіднішою країною Європи згідно з даними з нового звіту Міжнародного валютного фонду, повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

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«Відновив інфографіку, яка з першого погляду показує економічну ситуацію в Україні та де ми перебуваємо порівняно з іншими країнами. У новому звіті МВФ за показником ВВП на душу населення нас обійшла Молдова, а ми обійшли Папуа Нову Гвінею», - написав Компанієць.

Він зазначив, що в новому звіті Фонд не тільки збільшив показник ВВП України, а й було переглянуто ВВП й інших країн.

Зокрема, кардинально були змінені показники Молдови, що призвело до істотного поліпшення її результатів.

Тепер Молдова посідає 133-є місце в світі з 2694,469 дол. ВВП на душу населення, а Україна – 134-е місце у світі з 2656,01 дол ВВП на душу населення.

Офіційна зарплата в Молдові також виявилася істотно вищою, ніж в Україні.

Так, середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року в Молдові становила 375,82 дол. (6369,8 леїв), в Україні - 325,53 дол (8529 грн).

«За розміром офіційної середньої зарплати Україна також посідає останнє місце в Європі», - зазначив Компанієць.

Як повідомляв УНІАН, МВФ знизив оцінку зростання ВВП України в 2019 році до 2,7% з 3,3%, прогнозованих у квітні. Також Фонд погіршив прогноз зростання на 2020 рік до 3,4% із 4%.