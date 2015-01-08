Центробанк США до квітня не підвищуватиме процентні ставки
Протокол за підсумками грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США підтвердив плани голів американського Центробанку не підвищувати процентні ставки щонайменше до квітня.
Обіцянка Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) "проявити терпіння" означає, що "комітет навряд чи почне процес нормалізації, принаймні в найближчі пару засідань", йдеться у протоколі засідання FOMC від 16-17 грудня, пишуть Вести Экономика.
При цьому члени FOMC не виключають перехід до нормалізації монетарної політики, навіть при нинішньому рівні зростання споживчих цін, який не дотягує до таргетованих регулятором 2%. "Однак у такому випадку учасники комітету хочуть бути обґрунтовано впевнені в тому, що інфляція з часом повернеться до 2%", - йдеться в документі.
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Індекс споживчих цін, який застосовує ФРС, у листопаді підвищився на 1,2%, він залишається нижче цільових 2% уже 31-й місяць поспіль.