Центробанк США до квітня не підвищуватиме процентні ставки

Обіцянка Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) "проявити терпіння" означає, що "комітет навряд чи почне процес нормалізації, принаймні в найближчі пару засідань", йдеться у протоколі засідання FOMC від 16-17 грудня, пишуть Вести Экономика.

При цьому члени FOMC не виключають перехід до нормалізації монетарної політики, навіть при нинішньому рівні зростання споживчих цін, який не дотягує до таргетованих регулятором 2%. "Однак у такому випадку учасники комітету хочуть бути обґрунтовано впевнені в тому, що інфляція з часом повернеться до 2%", - йдеться в документі.

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Індекс споживчих цін, який застосовує ФРС, у листопаді підвищився на 1,2%, він залишається нижче цільових 2% уже 31-й місяць поспіль.