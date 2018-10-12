У Раді на ремонт сесійної зали та нову систему голосування витратять майже 6 мільйонів

Відзначається, що оновлене робоче місце нардепа повинно включати: комп'ютер, модуль з кнопками для голосування, модуль безконтактного прочитування ID-карти, кольоровий сенсорний екран, мікрофон, гучномовець, пристрій для синхронного перекладу, модуль підзарядки мобільних пристроїв і електронну табличку з ПІБ депутата.

Управління справами Верховної Ради України оголосило тендер на розробку проектно-кошторисної документації з ремонту сесійної зали з заміною існуючої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури очікуваною вартістю 5,7 млн грн.

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Про це повідомляється на сайті в системі публічних закупівель Prozorro.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 29 жовтня, початок аукціону - 30 жовтня. Переможець тендеру повинен буде підготувати документацію до 20 грудня.

«Проектування здійснюється з метою заміни існуючої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури залу засідань Верховної Ради України для покращення її технічних властивостей, розширення можливостей і якісного виконання своїх функцій народними депутатами України», - йдеться у тендерній документації.

Відзначається, що оновлене робоче місце нардепа повинно включати: комп'ютер, модуль з кнопками для голосування, модуль безконтактного прочитування ID-карти, кольоровий сенсорний екран, мікрофон, гучномовець, пристрій для синхронного перекладу, модуль підзарядки мобільних пристроїв і електронну табличку з ПІБ депутата.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року голова Верховної Ради України Андрій Парубій затвердив Стратегію електронного парламентаризму на 2018-2020 роки.

Головним елементом цієї стратегії є введення єдиної електронної картки народного депутата України.

За словами Парубія, завдяки такій електронній ID-картці буде забезпечуватися контроль доступу народного депутата на засідання Верховної Ради та на засідання комітетів.