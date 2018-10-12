Валюта в Україні після святкових вихідних подешевшає

Офіційний курс НБУ на 16 жовтня: 100 USD – 2792.8166 грн; 100 EUR – 3232.4059 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2792.8166 (12 жовтня – 2798.4519)

100 EUR – 3232.4059 (12 жовтня – 3239.2081)

У п'ятницю, 12 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,94/27,97 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після зміцнення у першій половині дня на 4 копійки гривня у другій половині дня повернулася практично до рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,25/32,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9241 грн/дол.