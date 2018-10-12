Валюта в Україні після святкових вихідних подешевшає
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2792.8166 (12 жовтня – 2798.4519)
100 EUR – 3232.4059 (12 жовтня – 3239.2081)
У п'ятницю, 12 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,94/27,97 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після зміцнення у першій половині дня на 4 копійки гривня у другій половині дня повернулася практично до рівня закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,25/32,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9241 грн/дол.