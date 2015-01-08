Місія МВФ прибула в Україну і почала працювати

Місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - прибула в Україну у четвер, 8 січня, як і планувалося, і приступила до роботи, повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді.

«Місія Фонду прибула до Києва і приступила до роботи, як і планувалося», - сказав співрозмовник агентства.

29 грудня МВФ у своїй заяві повідомив, що оперативно працює з українською владою над обговоренням програми реформ за підтримки Фонду, і чергова місія працюватиме в Києві з 8 січня до кінця місяця.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду в грудні 2014 року працювала в Києві двічі, в тому числі на запрошення уряду в новому складі в особі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра фінансів Наталії Яресько. Основним завданням місії було оцінити поточну економічну ситуацію в Україні, а також оцінити основні макроекономічні параметри розвитку України у 2015 році.

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Україна і МВФ погодили програму співпраці в квітні 2014 року загальним обсягом 17 млрд дол. Україна вже отримала два кредитні транші - у травні та вересні - загальним обсягом 4,6 млрд дол.