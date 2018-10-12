У Мінфіні заявили про «страшний саботаж» єдиного вікна на митниці

У міністерстві розуміють, що для імплементації закону доведеться докласти зусиль.

Впровадження закону щодо оптимізації здійснення контрольних процедур під час переміщення товарів через митний кордон України та законодавчого запровадження механізму «єдиного вікна» на митниці на даний момент саботується.

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Про це під час засідання митного комітету Європейської Бізнес Асоціації повідомив директор департаменту митної політики міністерства фінансів України Олександр Москаленко.

«Те, що я бачу зараз – страшний саботаж на середньому рівні... Ми зробили висновок, що легкої прогулянки не передбачається», - сказав він.

За словами Москаленка, закон №7010, що набув чинності, став «несподіванкою» для контролюючих органів: «На митників несподівано звалився весь екологічний контроль. Вони не знали, що їм сьогодні треба перевіряти висновки на транскордонне переміщення вантажів і так далі».

При цьому, для нього нинішні труднощі імплементації закону не стали великою несподіванкою.

«Ми попереджали та комітет, і розробників, що запуск цього перехідного періоду призведе до тримісячного колапсу, поки не буде все затверджено», - пояснив Москаленко.

За його словами, Мінфін вже готує проект постанови, якою планується замінити діюче рішення Кабміну «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України». Також планується прийняти низку інших нормативних актів для поліпшення ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада прийняла закон щодо оптимізації здійснення контрольних процедур під час переміщення товарів через митний кордон України та законодавчого запровадження механізму «єдиного вікна» на митниці. Закон імплементує необхідні законодавчі зміни для розвитку механізму «єдиного вікна». Зокрема, цим законом даються підстави контролерам, санітарам, фітосанітарам, радіологічному контролю спільно з митницею проводити контроль в електронній формі. В кінці липня президент України Петро Порошенко не підписав цей закон і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

6 вересня Верховна Рада повторно прийняла закон щодо оптимізації здійснення контрольних процедур під час переміщення товарів через митний кордон України та законодавчого впровадження механізму «єдиного вікна» на митниці з пропозиціями президента України Петра Порошенка.