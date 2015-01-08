Україна може отримати нові кредити при розширенні економічних реформ

Україна впевнена, що прагнення до розширення економічних і фіскальних реформ переконає кредиторів підтримати нові термінові кредити, заявила міністр фінансів Наталія Яресько в інтерв'ю Bloomberg у Берліні.

«Час є сутністю» у забезпеченні підтримки кредиторів. Ми з нетерпінням чекаємо схвалення плану реформ від кредиторів», - сказала Яресько.

Міністр зазначила, що Україна перебуває у критичному фінансовому становищі, але не розглядає сценарій реструктуризації закордонних боргів. «Ми на даний час навіть не розглядаємо таку можливість», - додала вона.

Яресько пояснила, що умовами отримання подальшої фінансової допомоги можуть бути зобов'язання уряду розширити податкову базу, продовжити дерегуляцію бізнесу, поліпшити бізнес-клімат і продати активи. «Це те, що, на мою думку, можна чекати від наших партнерів як потенційні умови», - пояснила вона.

За словами міністра, Україна для покриття дефіциту фінансування розраховує на фінансову підтримку Світового банку, а також США, Японії та Канади.

Читайте такожНімеччина надасть Україні кредит у півмільярда євроЯк повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд до кінця 2014 року не ухвалив рішення про виділення Києву третього траншу кредиту за програмою stand-by, однак сьогодні, 8 січня, чергова місія Фонду прибула до Києва і розпочала роботу.

Український уряд за результатами роботи місії очікує отримання чергових траншів і можливого перегляду програми, включаючи основні показники результативності реформ і збільшення обсягу кредитування на 15 млрд дол.

Також у січні очікується донорська конференція за участю представників урядів західних країн, за підсумками якої буде розроблено план відновлення України і новий пакет фінансової допомоги.

Учора, 7 січня, уряди України та Німеччини підписали спільну заяву про надання нашій країні кредитних гарантій на 500 млн євро.