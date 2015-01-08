НБУ на сьогоднішньому аукціоні продавав банкам долари по 15,74 гривні

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 8 січня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7433 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону – 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону – 15,7433 грн за 1 долар», – йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 11,4 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) – 15,7431 грн/дол.

Читайте такожУже третя біржа торгуватиме валютними ф'ючерсамиЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 6 січня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7442 грн/дол.

Регулятор із 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

Із 28 листопада НБУ ухвалив рішення скоротити обсяг продажу валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол.