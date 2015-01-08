Обвал євро поки що в інтересах європейського Центробанку і бізнесу єврозони - експерти

Європейська валюта швидко дешевшає по відношенню до долара США. Цей тренд є очікуваним і бажаним, однак на тлі подій в Греції він таїть в собі і певні ризики, пише DW.

Читайте такожКурс євро впав до найнижчого рівня з 2006 рокуВ березні 2014 року за один євро на міжнародному валютному ринку давали 1 долар і 39 американських центів, до вересня курс знизився до 1,29, а зараз, на початку січня 2015 року, євро опустився нижче 1,19 долара США. Це - найнижчий рівень з 2006 року. Тенденція досить швидка і суттєва, але зовсім не несподівана.

"В принципі, відбувається саме те, що багато аналітиків останнім часом і прогнозували", - підкреслив у бесіді з DW експерт Deutsche Bank Штефан Шнайдер. Він нагадав: Федеральна резервна система США (ФРС) ще навесні минулого року взяла курс на поступове згортання політики наддешевих грошей, а в середині нинішнього року в Сполучених Штатах очікується перше за дев'ять років підвищення базової процентної ставки. Це пов'язано з тим, що в американській економіці після цілого ряду років пробуксовки нарешті почався широкомасштабний підйом.

Читайте такожФРС США відклала підвищення ключових ставок як мінімум до квітня 2015 рокуВ той же час, в єврозоні економічна динаміка залишається низькою, тому Європейський центральний банк (ЄЦБ), навпаки, вживає додаткові заходи щодо закачування грошей в економіку і зовсім не збирається підвищувати базову ставку, знижену вже практично до нуля. У такій ситуації глобальні грошові потоки направляються, природно, туди, де є перспектива зростання процентних ставок.

Різноспрямована політика двох найважливіших центральних банків планети і є основна фундаментальна причина значного зміцнення долара по відношенню до євро (і багатьом іншим грошовим одиницям). Причому цей процес може розтягнутися на кілька років і в якийсь момент, за прогнозами низки банків, у тому числі і Deutsche Bank, призвести до паритету двох ключових резервних валют. Іншими словами, - ситуація, коли 1 євро коштуватиме 1 долар, що була у 1999-2000 та 2002 роках.

Так що в 2015 році курс євро до долара буде і далі падати, але жителям Німеччини та всієї єврозони турбуватися з цього приводу не варто, підкреслив Штефан Шнайдер. Навпаки, дешева загальна грошова одиниця буде сприяти зростанню міжнародної конкурентоспроможності європейських експортерів, особливо на ринку США.

Черговий виток падіння євро на початку 2015 року багато в чому викликаний опублікованими 2 січня в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt Маріо Драгі, в якому він натякнув на можливість вже незабаром приступити до широкомасштабного скуповування держоблігацій країн єврозони.

Іншою причиною падіння євро нижче психологічно важливої позначки в 1,20 стала дискусія про можливість виходу Греції з єврозони. Це пов'язано з призначеними на 25 січня достроковими парламентськими виборами: на них може перемогти коаліція лівих радикалів СІРІЗА, яка загрожує покласти кінець узгодженої з міжнародними кредиторами політиці реформ і жорсткої економії.

Якщо після виборів грецька криза загостриться, то це викличе не тільки подальше зниження курсу євро, що в цілому очікувано і позитивно, але й цілий ряд суто негативних ефектів, попередив у розмові з DW фінансовий аналітик Крістоф Цверман: "Може початися нова криза в єврозоні - просто тому, що різко впаде довіра до євро і до Європи". За його словами, іноземні інвестори, які вже зараз зазнають в єврозоні втрати через низький обмінний курс, можуть почати виводити свій капітал - не тільки із Греції, але і з інших країн ЄС.

Читайте такожУ Німеччині спростували інформацію про можливий вихід Греції з єврозони