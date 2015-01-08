Курс білоруського рубля з 9 січня знову буде прив'язаний до кошика валют

Причому у структурі кошика частка російського рубля збільшується до 40%, а частки євро та долара знижуються до 30% кожна, передає БЕЛТА.

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"В рамках нового механізму посилюються підходи до використання золотовалютних резервів для підтримки обмінного курсу, - зазначили в Нацбанку. - Валютні інтервенції будуть проводитися лише для згладжування пікових коливань вартості кошика іноземних валют в обсягах, що забезпечують позитивне сальдо купівлі-продажу Національним банком іноземної валюти у середньостроковому періоді".

Коливання курсу білоруського рубля по відношенню до кожної з валют (долар, євро і російський рубль) будуть складатися як за рахунок зміни вартості кошика під впливом попиту та пропозиції валюти під час біржових торгів, так і за рахунок взаємних змін крос-курсів цих іноземних валют. Причому зміни обмінного курсу можуть бути як в один, так і в інший бік.

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