У Білорусі скасували збір на купівлю валюти населенням

"З урахуванням обнулення від 8 січня податку на біржові операції з придбання іноземної валюти правлінням Національного банку прийняте рішення про скасування з 9 січня 2015 року комісійного збору з купівлі іноземної валюти населенням", - передає БЕЛТА із посиланням на управління інформації і громадських зв'язків Національного банку Білорусі.

Також з 9 січня Нацбанк відновлює використання механізму прив'язки курсу білоруського рубля до кошика іноземних валют. Причому у структурі кошика частка російського рубля збільшується до 40%, а частки євро та долара знижуються до 30% кожна.

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"У рамках нового механізму посилюються підходи до використання золотовалютних резервів для підтримки обмінного курсу, - зазначили у Нацбанку Білорусі. - Валютні інтервенції будуть проводитися лише для згладжування пікових коливань вартості кошика іноземних валют в обсягах, що забезпечують позитивне сальдо купівлі-продажу Національним банком іноземної валюти у середньостроковому періоді".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Білорусі комісія на придбання інвалюти знижена до 10%.

Також повідомлялося, що 19 грудня 2014 року Нацбанк Білорусі заявив про введення у країні тимчасового 30-відсоткового збору на купівлю валюти юридичними і фізичними особами. Таке рішення було прийняте з урахуванням зростання попиту на долари і євро на внутрішньому валютному ринку. Підприємства і банки зобов'язані сплачувати збір під час купівлі валюти на біржі, громадяни - у вигляді комісії в банках. Сплачені кошти скеровуються в бюджет.

Від 29 грудня постановою Радміну Білорусі №1251 від 27 грудня 2014 року ставка податку на біржові операції з купівлі інвалюти у країні була знижена від 30% до 20%, а з 5 січня - до 10%.