6 січня банки отримали майже 1,8 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав 4 банкам рефінансування на 661 млн грн під 17,5% річних на один день, 6 банкам на 1,098 млрд грн під 19,5% річних на 15 днів.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 5,971 млрд грн 10 банкам на один день під 7,5% річних, на 2,188 млрд грн 5 банкам на 7 днів під 11% річних, на 201 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних, на 100 млн грн 1 банку на 30 днів під 12% річних, на 50 млн грн 1 банку на 45 днів під 13% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 10,747 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 20,3%, у т. ч. за кредитами овернайт - 19,7% річних.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк призначив кураторів у 40 банків, які отримали рефінансування.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 31 грудня не надавав банкам рефінансування, продав депозитні сертифікати на 7,880 млрд грн.