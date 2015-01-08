Нацбанк підвищив офіційний курс гривні всього на 1 копійку

Курс гривні протягом тривалого часу волатильний.

Згідно інформації сайту Національного банку України, 8 січня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 доларів США - 1575.5631 гривні (попередній - 1576.8556); 100 євро - 1864.0487 (попередній - 1923.2908); 10 російських рублів - 2.8016 (попередній - 3.0304). Читайте такожРівноважного курсу гривні на міжбанку ще не знайдено – ГонтареваЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 8 січня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7433 грн/дол. Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 11,4 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,7431 грн/дол.

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