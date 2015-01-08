Єврокомісія виділяє Україні ще 1,8 млрд євро

Про це у Ризі на прес-конференції повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Комісія прийняла рішення продовжити фінансову підтримку і надати для України - країни, яка потребує солідарності інших європейських країн, додатково 1,8 млрд євро", - сказав він.

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Юнкер наголосив, що тим самим Євросоюз демонструє, що європейська солідарність з Україною - "це не просто мертвий лист, а факт, який відображає реальність кожного дня".

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна отримала €260 млн допомоги від Євросоюзу.