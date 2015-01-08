Україна розраховує на стабілізаційний пакет фіндопомоги від ЄС - Яценюк

Про це заявив під час переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікації із громадськістю та ЗМІ, Яценюк під час переговорів наголосив, що Україна вже прийняла низку необхідних законів, які дозволять реалізувати низку подальших перетворень, необхідних нашій країні.

«У 2014 році ми утримали ситуацію, незважаючи на те, що Україна перебуває у стані неоголошеної війни, розпочатої Російською Федерацією. Ми пройшли демократичні парламентські і президентські вибори, ми сформували коаліцію, яка налічує конституційну більшість у новому складі парламенту, і уряд, який робив і продовжує реалізовувати складні, але потрібні країні реформи», - цитує прем'єр-міністра департамент інформації Секретаріату уряду.

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За словами Яценюка, необхідні реформи стосуються зменшення фіскального дефіциту, перегляду соціальних програм, підвищення тарифів до ринкового рівня, зміни бази оподаткування та боротьби з корупцією. «У тому числі боротьби з бізнес-групами, які впливають на українську політику», - зазначив глава уряду.

Причому він наголосив, що Україна може бути успішною, якщо вдасться отримати додатковий стабілізаційний пакет фінансової допомоги. «Для цього уряд уже провів низку складних, але правильних законів і продовжує проводити реформи», - зазначив голова уряду, наголосивши, що Україна веде політику повної прозорості та відповідальності за виконання своїх зобов'язань. «Ми готові не просто звітувати, але і в рамках нашої спільної роботи надавати будь-яку інформацію про веденні реформ і про те, куди йде фінансова допомога, і що треба зробити, щоб Україна була ближче до ЄС і відповідала європейським стандартам», - наголосив Яценюк.

Раніше під час візиту української урядової делегації України і ФРН підписали угоду про надання кредитних гарантій Києву на суму 500 млн євро. Крім того, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про те, що ЄС готовий виділити Україні додатково 1,8 млрд євро фінансової допомоги до 2015 року.