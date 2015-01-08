Гривня на міжбанку зміцнилася до 16,23 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку неактивні, пропозиція незначно перевищує попит.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,81/19,05 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2590/0,2660 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8492 грн/дол., до цього часу було укладено 155 угод, обсяг торгів склав 124,21 млн дол.

Нагадаємо, сьогодні Нацбанк підвищив офіційний курс гривні всього на 1 копійку.