Визнання Нацбанком неплатоспроможними 33 банків справедливе - НАБУ

Про це заявили у Незалежній асоціації банків України (НАБУ).

«НАБУ виступає за очищення системи від банків, які є неплатоспроможними або займаються сумнівною діяльністю. У зв'язку з цим необхідно розробити систему моніторингу для виявлення банків, що займаються сумнівною діяльністю, і виводити їх з ринку. Треба навчитися виявляти на ранній стадії неплатоспроможні банки і створити стандартну процедуру їх оздоровлення. Якщо це не вдається, їх також треба виводити з ринку», - розповіла УНІАН виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

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Вона наголосила, що такі дії регулятора будуть першими кроками на шляху відновлення довіри до банківської системи в цілому.

«Також хотілося б, щоб вкладники звертали особливу увагу на стан банку, якому вони довіряють свої кошти. Це вже у рамках підвищення рівня фінансової грамотності. Наприклад, якщо банк за депозитами дає відсотки значно вище від існуючих на ринку, це повинно загострити увагу потенційного вкладника, оскільки у такого банку можуть бути проблеми з ліквідністю», - пояснила Коробкова.

Як повідомляв УНІАН, від початку 2014 року НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізосіб приступив до виведення цих банків з ринку. На початку грудня Фонд повідомив, що чекає команди ввести тимчасову адміністрацію ще в 10 банків. За оцінками банкірів, це не межа, оскільки банківська система на 25% представлена неплатоспроможними банками.

Збиток банківської системи за 11 місяців 2014 року склав 22,4 млрд грн, остаточні дані за рік будуть оприлюднені в січні.