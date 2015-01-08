Відтік вкладів із банків гальмує зростання економіки України - експерти

Так вважають опитані УНІАН керівники роздрібного бізнесу найбільших банків.

Директор центру роздрібного бізнесу UniCredit Bank Любомир Пунчев назвав депозитні кошти головним драйвером зростання економіки поряд з інноваціями, добрим функціонуванням банківської та судової систем. «Тому якщо близько 15% депозитів зникнуть із системи, це спричинить за собою негайні ліміти або заборони для інших компонентів системи: відтік ліквідності відразу обмежує кредитування. Це призводить до фінансових труднощів у компаній, що сповільнює або зупиняє їхню діяльність. У кінцевому підсумку, усе це негативно відбивається на економіці країни і наших особистих бюджетах», - пояснив він.

За оцінками банкіра, зниження рівня депозитів у реальному вираженні перевищує цей рівень, враховуючи девальвацію. «Більша частина коштів, вилучених у гривні, спрямована на купівлю іноземної валюти для збереження цінності грошей. І велика частина іноземної валюти опиняється не на рахунках, а в сейфах або під матрацом. Це піднімає валютний курс, а гроші не повертаються в систему і не використовуються в товарообігу», - додав Пунчев.

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Директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Хрещатик» Марина Нестеровська зазначила, що у 2014 році стався найбільш значний відтік вкладів населення із банківської системи за останні роки. «Крім економічного, це явище має і соціальний аспект - втрату довіри населення до вітчизняної банківської системи. Населення - основний кредитор банків України, і виведення депозитів фізичних осіб із банків завдає величезної шкоди економіці. Відновити баланс довіри - процес дуже копіткий і вимагає об'єднання зусиль комерційних банків і регулятора», - сказала вона.

Нестеровська також зазначила, що у розрізі окремого банку зниження ресурсної бази до 50% має наслідком неплатоспроможність банку, що у контексті законодавства про систему гарантування передбачає введення тимчасової адміністрації, а в найгіршому випадку - виведення банку з ринку.

Як повідомляв УНІАН, брак валюти в Україні на тлі накопичених боргів, дефіцитного держбюджету і збитків від втрати територій спровокував знецінення гривні щодо долара у 2014 році майже у 2 рази - новий історичний мінімум за офіційним курсом склав 15,85 грн/дол.

Зниження довіри до національної валюти та банківської системи спровокувало відтік вкладів, який за підсумками року досяг 126 млрд грн або близько 29% депозитів фізичних осіб, що в десятки разів перевищує показник кризового 2009 року, а в окремих банках вкладники вилучили до 50% депозитів.

Від початку 2014 року НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав виведення цих банків з ринку. На початку грудня Фонд повідомив, що чекає команди ввести тимчасову адміністрацію ще у 10 банків.

Збиток банківської системи за 11 місяців 2014 року склав 22,4 млрд грн, остаточні дані за рік будуть оприлюднені в січні.