Відтік вкладів із банків гальмує зростання економіки України - експерти

19:00, 08 січня 2015
Фінанси
3225

Відтік вкладів із банків обмежує можливості для зростання економіки, що критично важливо для України в умовах політичних та соціальних заворушень.

Фото УНИАН

Так вважають опитані УНІАН керівники роздрібного бізнесу найбільших банків.

Директор центру роздрібного бізнесу UniCredit Bank Любомир Пунчев назвав депозитні кошти головним драйвером зростання економіки поряд з інноваціями, добрим функціонуванням банківської та судової систем. «Тому якщо близько 15% депозитів зникнуть із системи, це спричинить за собою негайні ліміти або заборони для інших компонентів системи: відтік ліквідності відразу обмежує кредитування. Це призводить до фінансових труднощів у компаній, що сповільнює або зупиняє їхню діяльність. У кінцевому підсумку, усе це негативно відбивається на економіці країни і наших особистих бюджетах», - пояснив він.

За оцінками банкіра, зниження рівня депозитів у реальному вираженні перевищує цей рівень, враховуючи девальвацію. «Більша частина коштів, вилучених у гривні, спрямована на купівлю іноземної валюти для збереження цінності грошей. І велика частина іноземної валюти опиняється не на рахунках, а в сейфах або під матрацом. Це піднімає валютний курс, а гроші не повертаються в систему і не використовуються в товарообігу», - додав Пунчев.

Читайте такожУкраїнські банки отримали 110 мільярдів гривень рефінансування

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Хрещатик» Марина Нестеровська зазначила, що у 2014 році стався найбільш значний відтік вкладів населення із банківської системи за останні роки. «Крім економічного, це явище має і соціальний аспект - втрату довіри населення до вітчизняної банківської системи. Населення - основний кредитор банків України, і виведення депозитів фізичних осіб із банків завдає величезної шкоди економіці. Відновити баланс довіри - процес дуже копіткий і вимагає об'єднання зусиль комерційних банків і регулятора», - сказала вона.

Нестеровська також зазначила, що у розрізі окремого банку зниження ресурсної бази до 50% має наслідком неплатоспроможність банку, що у контексті законодавства про систему гарантування передбачає введення тимчасової адміністрації, а в найгіршому випадку - виведення банку з ринку.

Як повідомляв УНІАН, брак валюти в Україні на тлі накопичених боргів, дефіцитного держбюджету і збитків від втрати територій спровокував знецінення гривні щодо долара у 2014 році майже у 2 рази - новий історичний мінімум за офіційним курсом склав 15,85 грн/дол.

Зниження довіри до національної валюти та банківської системи спровокувало відтік вкладів, який за підсумками року досяг 126 млрд грн або близько 29% депозитів фізичних осіб, що в десятки разів перевищує показник кризового 2009 року, а в окремих банках вкладники вилучили до 50% депозитів.

Від початку 2014 року НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав виведення цих банків з ринку. На початку грудня Фонд повідомив, що чекає команди ввести тимчасову адміністрацію ще у 10 банків.

Збиток банківської системи за 11 місяців 2014 року склав 22,4 млрд грн, остаточні дані за рік будуть оприлюднені в січні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter