ЄС не буде скасовувати пільговий режим торгівлі з Україною через мита на імпорт - ЗМІ

Про це повідомили джерела з української та європейської сторони, також це випливає з відповіді представництва Євросоюзу в України на запит, повідомляє Європейська правда.

"На даний момент не розглядається можливість того, щоби ми зупинили дію преференційного режиму", - сказано в офіційному коментарі представництва.

Запровадження нових імпортних мит було ініціативою уряду Арсенія Яценюка. Метою цих заходів названа потреба стабілізації платіжного балансу. Водночас ця дія порушила низку норм Угоди про асоціацію, інших домовленостей з ЄС та загрожувала скасуванням пільгового торговельного режиму з ЄС. У цьому разі мали відновитися мита для українських товарів, що експортуються до Євросоюзу.

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У представництві визнали, що введення мит суперечить умовам одностороннього скасування мит збоку ЄС.

"Автономні торговельні заходи, що впроваджені Євросоюзом, мали умову: Україна повинна була утримуватися від впровадження нових мит для європейських товарів", - заявили у диппредставництві.

"Тим часом, законодавчий акт (про пільговий режим) дає Єврокомісії право діяти на свій розсуд, беручи до уваги виключні обставини, що склалися в Україні, включаючи платіжну кризу".

У заяві дипломатичного представництва немає чіткого твердження про те, що ЄС дав остаточну згоду на нове мито – це питання ще має бути вирішене згодом. Однак джерела видання з обох сторін стверджують, що така згода є майже напевною – за умови, якщо Україна не матиме претензій з боку Світової організацій торгівлі та МВФ.

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"Для європейців ключовою є погодженість мит з МВФ, нас про це попередили ще до консультацій", - сказав один з українських співрозмовників.

"Переговори між країнами-членами ще тривають, але головне – щоби не було порушень правил СОТ", - додав європейський співрозмовник.

У відповіді представництва ЄС також є фраза про те, що надалі "найкращим майданчиком для консультацій про впровадження мит був би відповідний комітет СОТ (що опікується питаннями платіжного балансу країн-членів СОТ)".