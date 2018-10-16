Росія не зможе отримувати у Китаю кредити в юанях

Плани Росії продавати облігації в юанях з метою залишити гроші всередині країни розходяться з політикою Пекіна.

Заступник голови Мінфіну Росії Сергій Сторчак заявив, що Китай не поспішає погоджувати проект суверенних юаневих облігацій, який обговорюється з 2014 року, повідомляє Росбалт.

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За його словами, випуск на суму близько 6 мільярдів юанів (до 1 мільярда доларів) спочатку планували на 2016 рік, однак у 2017 році він був відкладений на невизначений термін.

Плани Росії продати облігації в юанях на Московській біржі з метою залишити гроші всередині країни розходяться з політикою Пекіна. Китай дозволяє закордонним позичальникам лише панда-бонди, які продаються на внутрішньому ринку КНР, розповів Сторчак в кулуарах Зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

"Постійно надходить суперечлива інформація, що створені передумови для здійснення запозичень в юанях або не створені", - додав він.

У грудні минулого року Центробанк РФ заявляв про досягнення домовленостей, проте на даний момент позиція китайської влади залишається неясною.