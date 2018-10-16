Мінфін продовжить перевірки одержувачів держдопомоги

Рішення Конституційного суду про визнання неконституційними положень Бюджетного кодексу, що дають Мінфіну право отримувати інформацію з персональними даними, не буде перешкодою.

Міністерство фінансів України продовжить верифікацію одержувачів державних допомог і після рішення Конституційного суду про визнання неконституційними положень Бюджетного кодексу, що дають Мінфіну право отримувати інформацію, що містить персональні дані.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, 11 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними деякі положення Бюджетного кодексу.

"Поважаючи позицію Конституційного суду і визнаючи верховенство права, Мінфін буде повною мірою виконувати його рішення. Однак це рішення не впливає на процес верифікації, адже в ході цього процесу дані одержувачів державних допомог деперсоніфікуються", - наголошується в повідомленні.

У Мінфіні пояснили, що інформація надходить з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів і баз даних, і при її обробці міністерство жодним чином не втручається в особисте і сімейне життя громадян.

"Верифікація державних виплат спрямована на те, щоб допомогу з державного бюджету отримували саме ті, кому вона потрібна. Бюджетні кошти повинні витрачатися ефективно і прозоро, а допомога надаватися адресно", - зазначила виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова.

Також повідомляється, що Мінфін розробив і подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект "Про верифікацію та моніторингу державних виплат", який дозволить законодавчо врегулювати цей процес.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Суд прийняв рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової щодо відповідності Конституції окремих положень Бюджетного кодексу.